A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında yükselişte
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 37. sıraya yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 37. sıraya yükseldi.
FIFA kasım ayı dünya sıralaması FIFA’nın resmi internet sitesinden duyuruldu. Galler ile 21 Kasım’da oynadığı müsabakanın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider bitirerek finallere kalan A Milli Futbol Takımı, ekim ayının ardından kasım ayında da yükselişini sürdürdü ve 1 basamak çıkarak 37. sırada yer aldı.
Sıralamada 1855 puanla Arjantin zirvede yer alırken, Fransa 1845 puanla ikinci ve İngiltere de 1800 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık’ta açıklanacak.