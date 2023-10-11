A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a konuk olacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45’te Opus Arena’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçta milliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle aldığı 10 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Hırvatistan ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan karşılaşmasının ardından 15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Letonya ile oynayacak.

12. randevu

Milliler, bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar, 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol gönderirken, kalesinde ise 15 gol gördü. İki ülke son olarak grubun ikinci mücadelesinde Bursa’da karşı karşıya geldi ve Hırvatistan 2-0’lık skorla kazandı.

Millilerin 619. maçı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan mücadelesiyle tarihindeki 619. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 338’si resmi, 280’i özel olmak üzere toplamda 618 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 239 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 842 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella ilk maçında

Teknik Direktör Stefan Kuntz’un ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.

2023 yılında 6 maç yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 5’i resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Belçika’da Japonya ile mücadele etti ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Anthony Taylor düdük çalacak

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Michael Salisbury olacak. Müsabakada VAR’da Stuart Attwell ve AVAR’da John Brooks görev yapacak.

Ertaç Özbir ve Kenan Yılmaz ilk kez milli takımda

A Milli Futbol Takımı’nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus’tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim’ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)