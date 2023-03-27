A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa’da oynayacağı Hırvatistan müsabakasının hazırlıklarını kamp yaptığı otelde sürdürdü.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 mağlup eden ve ardından Bursa’ya gelen A Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler, Hırvatistan mücadelesinin çalışmalarına da devam ediyor.

Günün ilk idmanını kamp yaptığı otelde gerçekleştiren ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Stefan Kuntz ve tecrübeli kaleci Mert Günok, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.15’te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Kırmızı-beyazlılar, Hırvatistan karşılaşmasının hazırlıklarını ise 17.00’de yapacağı idmanla tamamlayacak.