A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu’nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran toplar üzerine çalıştı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

Ay-yıldızlılar yarın saat 18.00’de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.