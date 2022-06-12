A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayındaki dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.06.2022 22:31
  • Güncelleme: 12.06.2022 22:49
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu’nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran toplar üzerine çalıştı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ay-yıldızlılar yarın saat 18.00’de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6
Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

DAHA FAZLA
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı