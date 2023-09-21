A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Vincenzo Montella’nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya görevinde başarılar dileriz" denildi.

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