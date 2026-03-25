A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul’da Romanya ile oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşacak. Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Romanya’ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak.

Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa elemelerinde E Grubu’nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

27. randevu

Türkiye ile Romanya bugüne kadar 10’u resmi, 16’sı özel olmak üzere 26 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 5 defa rakibini mağlup ederken, Romanya ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 7 karşılaşma da berabere tamamlandı. Millilerin 24 golüne, Romanya 49 golle karşılık verdi.

İki ülke en son 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya’da hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, milliler müsabakayı 2-0’lık skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası’na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.’sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.

A Milliler, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

Millilerin 648. müsabakası

Milliler, 360’ı resmi, 287’si özel toplam 647 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1’i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 895 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 30. maçında

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 22’si resmi, 7’si de özel olmak üzere 29 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Dolmabahçe’de 71. milli maç

A Milli Futbol Takımı, Romanya karşılaşmasıyla 2016 yılında açılan Beşiktaş Park’ta 4. kez oynayacak. Milliler, daha önceki adıyla İnönü Stadyumu’nda ise 67 maça çıkmıştı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe’de yaptığı toplam 70 müsabakanın 30’unu kazanırken, 22’sini kaybetti, 18 mücadele ise berabere sona erdi.

Mircea Lucescu çalıştırıyor

Romanya’nın başında tanıdık bir isim bulunuyor. Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev alan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Romanya’nın kadrosunda ayrıca Türkiye’de forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) var.

François Letexier düdük çalacak

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.

Millilerde ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Sakatlığı olan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Futbol Takımı’nın, aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

"Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari)."