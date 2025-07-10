A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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A Milli Futbol Takımı, FIFA temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.

FIFA’nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin’in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025’de açıklanacak.

FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:

1- Arjantin: 1885

2- İspanya: 1867

3- Fransa: 1862

4- İngiltere: 1813

5- Brezilya: 1777

6- Portekiz: 1770

7- Hollanda: 1758

8- Belçika: 1736

9- Almanya: 1716

10- Hırvatistan: 1707