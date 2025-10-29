A Milli Hentbol Erkek Milli Takımı, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni yendi

Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 33-27 mağlup etti.

Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Macaristan’dan Peter Horvath-Balazs Marton hakem çifti yönetti.

Engomi-Nicosia kentindeki Eleftheria Spor Salonu’nda oynanan mücadelede milliler, ilk yarısını 16-14 üstün tamamladığı karşılaşmayı 33-27’lik skorla kazandı. Bu sonuçla milliler, iki maç üzerinden oynanacak turda önemli bir avantaj elde etti. Millilerdeki gol dağılımı ise şu şekilde oluştu: Doruk Pehlivan 7, Eyüp Arda Yıldız ve Halil İbrahim Öztürk 6’şar, Enis Harun Hacıoğlu 5, Görkem Biçer ve Koray Ayar 2’şer; Sadık Emre Herseklioğlu, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Şevket Yağmuroğlu ve Ali Emre Babacan 1’er gol.

Rövanş maçı Elazığ’da

Rövanş karşılaşması, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 16.00’da Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanacak. Maç TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri 2. Aşama’ya yükselecek.