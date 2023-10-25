A Milli Hentbol Takımı Sakarya'da parkeye çıkacak

Türkiye ile İtalya arasında Sakarya’da oynanacak 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem Yüce, “A mili heyecan şehrimizde yaşanacak. 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak zorlu karşılaşmada ay-ayıldızlı bayraklarımızla takımımızın yanında olacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye ile İtalya arasında Sakarya’da oynanacak 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı. AKOM’da gerçekleştirilen buluşmada Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç katıldı. 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması saat 19.00’da başlayacak. A Milli Hentbol Takımı 30 Ekim Pazartesi günü hazırlıklarına Sakarya’da devam edecek. Gönüllerin Türk Milli Takımla atacağını belirten Yüce, Büyükşehir Hentbol Takımının 6 sporcusunun da A Milli formayla mücadele edeceğini ifade ederek, tüm sporcu ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Yüce, Sakarya’nın sahip olduğu potansiyelin farkında olduklarını ifade ederek, “Sakarya olarak spor alanında gerek ulusal gerekse uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptık. Bugün bir müsabakasına ev sahipliği yapacağımız 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonasını ve şehrimizde oynanacak maçı tanıtmak ve detaylarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası 8-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Hırvatistan, Danimarka ve Norveç’in ortaklığıyla düzenlenecek. Bu şampiyona maçlarından önce 2 turdan oluşan eleme maçları olacak. A Milli Hentbol takımımızın İtalya ile oynayacağı Avrupa Elemeleri 1. Tur mücadelesine ev sahipliği yapacağız. 1 Kasım’da şehrimizde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşmasında gönlümüz Türkiye’mizden yana olacak. Şimdiden sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum” dedi.

“Milli maçın Sakarya’da oynama kararı aldıkları için teşekkür ediyorum”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Sakarya uzun zamandır büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugünde bunlardan biri olacak Türkiye ile İtalya Hentbol Dünya Şampiyonası elemelerinin tanıtımı için buradayız. Milli maçın Sakarya’da oynama kararı aldıkları için teşekkür ediyorum. Tüm sporseverleri Çarşamba günü milli heyecanı yaşamak için Serdivan Spor Salonu’na davet ediyorum. İnşallah Sakarya tribünü dolduracak ve A Milli Takımımız seyircimizin de desteği ile ilk mücadeleden galip ayrılacaktır” diye konuştu.

“Sakarya’nın hentbolda farklı bir yeri var”

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Bu anlamlı ve önemli maç için bir aradayız. Çok güçlü bir takım olan İtalya karşısında dünya şampiyonasına katılmak için eleme maçları oynayacağız. Sakarya’nın hentbolda farklı bir yeri var. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’de final oynayan takımı vardı. Bu yılda iddialı bir takım kurdular. Aynı zamana milli takıma 6 sporcu vererek en çok sporcu yollayan takım konumunda. Sakarya bisikletten sonra hentbol şehri de olabilecek yapıya sahip. Tüm Sakaryalı sporseverleri A Milli Takımımızı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah güzel bir atmosferde güzel bir galibiyet alacağımız bir milli heyecan yaşarız” şeklinde konuştu.