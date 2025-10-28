A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Mazzon getirildi. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Andrea Mazzon’a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Andrea Mazzon, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında Supercoppa Italiana zaferi yaşadığı Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor.