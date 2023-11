A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Slovakya maçı hazırlıkları sürüyor

TAKİP ET

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda Slovakya ile ilk maçına çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Slovakya ile karşılaşacak. Potanın yıldızları, Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma öncesinde Ekrem Memnun ve milli sporcular, şampiyona hedeflerini değerlendirirken, İzmit halkını da maça davet etti.

Ekrem Memnun: "İlk hedefimiz Slovakya maçını kazanmak"

A Kadın Milli Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, gruptan birinci olarak çıkmak istediklerini söyleyerek, "Tek hedefimiz bu. Ama ilk hedefimiz ilk maçı kazanmak. Sadece ona odaklandık. Perşembe akşamı bir tek sonuç için oynayacağız. O da bizim galibiyetimiz. Oyuncu arkadaşlar kulüplerinden geldiler. Sene ortasında bu maçlar bize olduğu gibi bütün ülke takımlarına zor bir süreç. Pazar günü lig maçı oynuyor, geliyor buraya başka bir rol, başka bir takım. 2-3 gün içinde adapte olması lazım. Oyuncularımızın tavrından, konsantrasyonundan, isteğinden gerçekten çok memnunum. Kocaeli Valiliği’nin ve İzmit Belediyesi’nin bize sağladığı şartlardan da memnunuz. Her şey çok iyi şu an. Oyuncuların majör bir sorunu yok. En iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak. Uzun zamandır ilk defa sakatlığımız yok. Sadece maçı bekleyeceğiz" dedi.

"Slovakya’nın çabuk ve hızlı oyuncuları var"

Slovakya ile oynadıkları son maçı kaybettiklerini hatırlatan Memnun, "O günden bugüne çok şey değişti. O turnuvada çok önemli oyuncularımızın sakatlığı vardı. Bu bir spor. Sakatlık mazeret değil. Ama yendiler bizi. Bizi son maçta yenen takımla oynayacağız. Çok köklü basketbol kültürü olan bir ülke. Bence değerinin altında Avrupa basketbolunda saygı gören bir ülke. Çok çabuk ve hızlı oyuncuları var. Bize biraz ters olan basketbol oynuyorlar. Biz onları çok iyi tanıyoruz, onlar da bizi. Kolay bir maç olmayacak. Onların bize, bizim onlara farklı üstünlüklerimiz var. İyi olduğumuz yerleri ön plana çıkarıp iyi olmadığımız yerleri saklamaya çalışarak oynayacağız. Tek sonuç için oynayacağız. Biz bu turnuvanın gediklisiyiz. Son dönemdeki bütün Avrupa şampiyonalarında varız. Tekrar olmak istiyoruz. İçerde Slovakya maçını mutlaka ve mutlaka kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

"İzmit seyircisinin maça gelip bizi destekleyeceğini biliyoruz"

İzmit seyircisini maça davet eden Ekrem Memnun, "İzmit’in kadın basketboluna olan, milli takıma olan ilgisini biliyoruz. Maça gelip çok iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Eminiz ve bunu da istiyoruz. Bu çağrıya hep olumlu yanıt geldi, yine gelecektir. Son dönemde buradaki ikinci A milli adın basketbol maçı. İzmit spora çok önem veren bir şehir. Kadın basketboluna yıllardır takımlar çıkardı, destekledi, bu sene de çok iyi giden takımları var. Bizim maça da gelerek, destekleyerek, yanımızda olarak gösterecekler. Bütün İzmit halkını, Kocaeli halkını ve basketbolseverleri bizi desteklemek için salona bekliyoruz" diye konuştu.

Fırat Okul: "Geçtiğimiz Avrupa şampiyonasından acı tecrübemiz var"

İzmit Belediyespor’un başantrenörü olarak milli takıma ev sahipliği yapan, ay-yıldızlıların yardımcı antrenörü Hasan Fırat Okul da, "Milli takımlarda yer almak gurur verici. Yıllarca görev almıştım, şimdi tekrardan burada olmak büyük keyif veriyor. Heyecanlıyız. Kulübümüzden Ayşe Cora da burada. Milli takımın tecrübeli, önemli oyuncularından bir tanesi. Ligde sakatlığı olmuştu, şu an sıkıntısı yok. Milli takımda da en iyisini yapacaktır. Oyuncuların çoğu alt yapılardan çalıştığımız oyuncular. Bugün hep beraber olmak bize gurur veriyor. Önümüzde çok önemli maç var. Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Başlangıcı Slovakya maçı. Geçtiğimiz Avrupa şampiyonasından acı tecrübemiz var. Onun da hırsıyla daha iyi olacağız. İzmit’teki, Kocaeli’deki seyircilerin kadın basketboluna olan ilgisini ve sevgisini biliyoruz. Hep beraber burayı dolduracaklarını, ekstra gücü bize vereceklerini biliyoruz. 5 yıldır İzmit’teyim. Kadın basketboluna olan ilgilerini biliyoruz. Milli takımın hepimiz için en önemli olgu olduğunu biliyoruz. Haberi olan herkesin çocuklarıyla birlikte burada olacağını ve bize destek vereceğini biliyoruz. İzmit halkına güveniyoruz. Alışılagelmiş basketbola olan sevgilerini buraya yansıtırlarsa hep beraber o desteği sahaya yansıtabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tilbe, 195. kez milli formayı giyecek

Kariyerinde 194 kez milli takım forması giyen deneyimli oyuncu Tilbe Şenyürek, "Talihsizliklerden dolayı kötü geçirdiğimiz Avrupa şampiyonasının son maçında karşılaştığımız ve mağlup olduğumuz bir takım. Şimdi biraz da şans oldu. Rövanş maçı gibi, biz de hırs oluşturdu. Dünya şampiyonasına, olimpiyatlara gidemiyoruz. Avrupa şampiyonasına kesinlikle gitmemiz gerekiyor. O yüzden eleme maçlarını fire vermeden kazanmak için çalışıyoruz. Gruptaki en zorlu rakibimiz. Son maçı da mağlup olduğumuz için bu maçta, seyircimizin de önünde, onların da desteğiyle eleme maçlarına galibiyetle başlamak istiyoruz. Gruptaki en güçlü rakibimiz Slovakya. Bu diğer takımları küçümsediğimiz anlamına gelmiyor. Sonrasında İzlanda’ya gideceğiz ve ardından Romanya var. İlk zorlu sınavımızı seyircimiz önünde vereceğiz. İzlanda çok turnuvalarda da boy göstermiyor. Grubumuzun diğer gruplara göre aşırı zor olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlarıma ve takımın potansiyeline güveniyorum. İnşallah düştüğümüz yerden kalkıp, eski günlerini özleyen kadın basketbol milli takımına eleme maçları ve ardından şampiyonada özlediğimiz basketbolu göstermek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızı maça davet ediyorum"

Takımdaki uyumun iyi olduğunu belirten Şenyürek, "Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Adapte olma sorunu yaşamıyoruz. Koçu da tanıyoruz. Kaldığımız yerden daha iyi devam etmek için bir aradayız. Dün valimiz ve belediye başkanımız bizi ziyarete geldi. Taraftarın tıklım tıklım buraya geleceklerinden şüphelerinin olmadığını söylediler. Benim de şüphem yok. Ligde de Süper Lig’de mücadele ediyor İzmit Belediyespor. Deplasmana geldiğimizde nasıl iyi taraftar olduğunu biz de görüyoruz. Bir de milli maç olduğu için çok daha fazla geleceklerine eminim. Yine de çağrım olsun; tüm İzmitlileri ve yakın illerdeki takımımızı destekleyecek vatandaşlarımızı maça davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Alperi Onar: "İzmit’te atmosfer çok güzeldi"

Kariyerinde 96 kez milli formayı terleten başarılı sporcu Şerife Alperi Onar da, "Eleme maçlarını oynayacağız. Bunlar çok önemli maçlar. İlk maçımız Avrupa şampiyonasında son maçı kaybettiğimiz Slovakya ile. Bizim için çok önemli bir maç. Hepimiz kendi kulüplerimizden antrenmanlıyız. Zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hazırlık sürecimiz çok iyi gidiyor. İlk maçı kendi evimizde, İzmit’te oynuyoruz. Bu bizim için çok itici bir güç. İki sene önce Polonya maçını burada oynamıştık, atmosfer çok güzeldi. Bu sene de öyle olacağını düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayacaklardır. Bu vesileyle bütün İzmit halkını Slovakya maçımıza davet ediyorum. İnşallah buradan hep beraber galibiyetle ayrılırız" açıklamasını yaptı.

Nilay Kartaltepe: "Çok heyecanlıyız"

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ise, "Bizlere ev sahipliği yaptığı için İzmit halkına çok teşekkür ediyoruz. 2 yıl önce de ev sahipliği yapmıştılar. Müthiş bir seyirci önünde oynamıştık. O zaman oyuncu olarak buradaydım. İzmit, şehir olarak bize uğurlu geldi. Perşembe akşamı bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. O seyirci önünde müthiş bir galibiyet alıp, Avrupa şampiyonası elemelerine galibiyetle başlamak istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Hepsini perşembe akşamı görmek istiyoruz. Gelemeyenlerin de ekran başından bizleri desteklemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.