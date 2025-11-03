A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına başlayacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına başlayacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kamp kadrosu açıklandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 11 Kasım Salı günü İstanbul’da çalışmalarına başlayacak. Milliler, 11 - 16 Kasım tarihleri arasında hazırlıklarını Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde sürdürecek.
2025 yazında düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayan milliler, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde yer alma hakkı elde etmiş, aynı zamanda 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu’na katılmaya hak kazanmıştı.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir penceresi ise 11 Mart - 17 Mart 2026 tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kamp kadrosu şu şekilde:
"İlayda Güner, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç (Beşiktaş), Ayşegül Günay Aladağ, Tuba Poyraz (Botaş), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş (ÇBK Mersin), Berfin Sertoğlu, Melek Uzunoğlu (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül (Galatasaray), Meltem Avcı Yılmaz (Melikgazi Kayseri Basketbol)."