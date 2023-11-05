A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya maçı hazırlıklarına başladı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda toplandı ve Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda bulunan ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Slovakya karşılaşacak.