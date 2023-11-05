A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya maçı hazırlıklarına başladı
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda toplandı ve Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda bulunan ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Slovakya karşılaşacak.