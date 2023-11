A Milli Kadın Futbol Takımı, basın mensupları ile buluştu

TAKİP ET

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde oynayacağı son iki grup müsabakası öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup’ta son iki müsabakaya çıkacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, oyuncular ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Burada gördüğünüz gencecik parlak yüzler, aslında kadın futbolunun ülkemizdeki miğferleri. Onların sesini tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak adına bu gibi organizasyonların önemi büyük. Ekip olarak çok keyifli günler yaşıyoruz. Grubumuzda çıktığımız 4 müsabakayı da kazandık. Hedefimiz grupta kalan iki maçı da kazanarak 6’da 6 yapmak. Oynadığımız her maçta Kadın Milli Takımı’na olan ilginin artarak ilerlemesi son derece mutluluk veren bir olay. Bulunduğumuz pozisyonu kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Biz çıktığımız her müsabakada Kadın Milli Takımı’nı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"Türkiye ve dünyadaki tüm Türk kız çocuklarına ulaşmak istiyoruz"

Gelecek nesillere iyi bir altyapı oluşturmak istediklerini söyleyen Necla Güngör Kıragası, "Amacımız sadece maç kazanmak değil. Kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gelecek nesillere doğru mesajları verebilmek en büyük hedefimiz. Bir kadın ve bir teknik direktör olarak en büyük misyonum Türkiye ve Dünya’daki tüm Türk kız çocuklarına bir şekilde ulaşıp onları futbol ile tanıştırmak. Bu misyonda en iyi rol modeller de kuşkusuz milli takımda yer alan oyuncularımız" şeklinde konuştu.

"Oyun kurgularımızı rakiplerimize göre oluşturuyoruz"

Hedeflerinin maç maç planlayarak yol almak olduğunu dile getiren teknik direktör Kıragası, "Gruplarda 4 maçımızı da kazandık. Aslında bu durum tesadüf değil, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ekibim ile birlikte 2020 yılından itibaren Milli Takım’a hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren katıldığımız her turnuvada ve maçta üzerine koyarak gitmeyi hedefledik. Bu süreçte oynadığımız maçlara baktığınızda zaten potansiyele sahip bir takım olduğumuz belliydi. Oyunumuz da oturdu artık. C Ligi’ne göre bir taktiksel yol izliyoruz. Oyun kurgularımızı rakiplerimize göre oluşturuyoruz. Galibiyet sayımız tesadüf değil. İnşallah 6’da 6 yapmak hedefimiz. Kadro planlamamızı ve oyuncu sirkülasyonumuzu da doğru yaptık ve neticesinde keyifli sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki uyum 3 yıllık çalışmanın ürünü"

Takım içerisinde iyi bir adaptasyon durumu olduğunu vurgulayan Nejla Güngör Kıragası, "Oyuncular adaptasyon sürecini hızlı ve kolay atlattı. Yıllardır alt yaş takımlarında birlikte oynamaları bu anlamda önemli. U-15 takımından itibaren birlikte oynayan kızlarımız var. Yeni gelen oyuncuları da takıma iyi adapte ettik. Biz iletişimi iyi olan bir takımız. Yaklaşık 3 yıllık planlamanın sonucu olarak olumlu işlerle meyvelerini topluyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Halkımızı gururlandırmak istiyoruz"

Kalan iki grup maçını da kazanmayı hedeflediklerini söyleyen teknik direktör Kıragası, "Önümüzdeki süreçte ilk olarak Litvanya ile Litvanya’da bir maç yapacağız. Orada şuan hava durumu sıfırın altında 7 derece ve kar bekleniyor. Biz de ekip olarak hava şartlarını da göz önüne alarak bir oyun planı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında Mersin’e gelip kendi seyircimiz önünde müsabakaya çıkacağız. Üçüncü bölgede baskılı oynayıp bizi destekleyen halkımızı gururlandırmak istiyoruz. İnşallah tüm maçlarımızı kazandıktan sonra sizlerin karşısına tüm ekibim ile birlikte çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum ve Elazığ’da oynanan maçlarda gösterilen ilgiden memnun olduğunu yineleyen Necla Güngör Kıragası, "Mersin’de Gürcistan ile çok önemli bir maça çıkacağız. Mersin halkını bizleri yalnız bırakmamaya, oyuncularımızın vereceği mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.