A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık kampı başladı

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık kampı başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda başladı.

Milli Takım, 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, 24 ve 28 Kasım tarihlerinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.