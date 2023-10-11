A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 39-23 mağlup oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’a 39-23 mağlup oldu.
Karadağ’ın Podgorica kentindeki Bemax Arena’da oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-14 önde kapattı. 6. Grup’ta bugün oynanan diğer karşılaşmada Sırbistan, Bulgaristan’ı 40-16 mağlup etti.
Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim’de Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Sırbistan ile oynayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.