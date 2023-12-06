A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'yı 29-27 mağlup etti

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'yı 29-27 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'yı 29-27 mağlup etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya’yı 29-27 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Slovakya milli takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3 Aralık’ta oynanan ilk maçta rakibine 31-27’lik skorla mağlup olan milliler, ikinci maçtan 29-27 galip ayrıldı. Milli Takımın, Slovakya milli takımı ile ortak kamp çalışması da bu maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Sude Karademir (Yalıkavak), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.), Serpil Abdioğlu (Görele Bld.)

Sol kanat: Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK), Tuana Akman (Yalıkavak)

Sol oyun kurucu: Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Edanur Çetin (Konyaaltı Bld.)

Orta oyun kurucu: Betül Karaslan (Yenimahalle Bld.), Edanur Burhan (Yalıkavak), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Reyhan Kaya (Üsküdar Belediyesi)

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Ece Sözmen (Yalıkavak)

Sağ kanat: Bilgenur Öztürk (Konyaaltı Bld.), Yasemin Özgür (Yalıkavak)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu GSK), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediyesi), Fatma Akgün (Yalıkavak)