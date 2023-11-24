A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus'u 29-28 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u 29-28 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus'u 29-28 yendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Tunus’u 29-28 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Tunus ile Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergilerken, karşılaşmadan da 29-28 galip ayrıldı. Milliler 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek. Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, 28 Kasım tarihinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman