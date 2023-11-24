A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus'u 29-28 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Tunus’u 29-28 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Tunus ile Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergilerken, karşılaşmadan da 29-28 galip ayrıldı. Milliler 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek. Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, 28 Kasım tarihinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.