A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile 16-24 Eylül tarihleri arasında karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile 16-24 Eylül tarihleri arasında karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile 16-24 Eylül tarihleri arasında karşılaşacak.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile 16-24 Eylül tarihleri arasında karşılaşacak.