A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya'ya 25-22, 25-21, 4-25, 25-20 setlerle 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya mağlup oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki ikinci maçında Çekya’ya 25-22, 25-21, 4-25, 25-20 setlerle 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar üçüncü maçında yarın günü saat 20.00’de İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

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Salon: Omnisport

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clémence Marthe Eyike (Kamerun)

Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Jehlarova, Digrinova (L) (Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova (L), Grabovska, Rejmanova)

Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Sinead Jack, Derya, Dilay,

Setler: 25-22, 25-21, 4-25, 25-20

Süre: 1 saat 39 dakika