A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya gitti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya’ya gitti.
Ay-yıldızlılar, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da Atlas Arena’da oynanacak. Müsabaka, TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Diğer eşleşmeler ve kadro şu şekilde:
İtalya-ABD
Polonya-Çin
Brezilya-Almanya
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge