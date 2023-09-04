A Milli Takım, çalışmalarına salonda başladı
UEFA Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.
UEFA Avrupa 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve 12 Eylül’de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.
A Milli Takım, UEFA Avrupa 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve 12 Eylül’de özel maçta Japonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı fitness antrenmanıyla başladı.
Ay-Yıldızlılar, 8 Eylül’de Eskişehir Yeni Stadyum’da Ermenistan’ı ağırlayacak, 12 Eylül’de ise Belçika’nın Genk kentindeki Cegeka Arena’da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Milliler, günün ikinci antrenmanını bugün saat 18.00’de gerçekleştirecek.