A Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. TFF’nin internet sitesinden ‘Stefan Kuntz’a teşekkür ederiz’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

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Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.