A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Faroe Adaları ile grubunda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam Faroe Adaları ile grubunda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında bugün Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu maçın hazırlıklarını Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı. Antrenman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ter idmanı ve son taktik çalışması şeklinde gerçekleşti.
İHA
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