A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki dördüncü maçında bu akşam Samsun’da Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki dördüncü maçında bu akşam Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Galler’i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma, ter idmanı şeklinde geçti. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.