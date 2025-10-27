A Milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa şampiyonlarındaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nın fikstürünü duyurdu.
Türkiye, kadınlarda bu organizasyona 2003 ve 2019’un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 2023 yılındaki şampiyonluğunun ardından turnuvaya son şampiyon apoletiyle katılacak.
Maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
A Milli Erkek Voleybol Takımı ise grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde oynayacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:
10 Eylül 2026
TSİ 21.00 Türkiye-Almanya
12 Eylül 2026
TSİ 18.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül 2026
TSİ 18.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül 2026
TSİ 21.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül 2026
TSİ 18.00 Türkiye-Letonya