A Takımı ekiplerinin kar mesaisi

Kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla giren A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde başlayan kar yağışıyla mücadeleye destek veriyor.

A Takımı ekiplerinin kar mesaisi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla giren A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde başlayan kar yağışıyla mücadeleye destek veriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası Kocaeli’de etkili olan fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde yağan kar sonrası yolların kapanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. A Takımı ekipleri de yüksek kesimlerde ve kırsalda bu çalışmalara destek veriyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla giren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, yüksek kesimlerde ve bazı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.