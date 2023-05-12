A101 Türkiye'nin en itibarlı süpermarketi seçildi

A101, İtibar Endeksi araştırmasına göre süpermarket kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı markası seçildi.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl on ikincisi yapılan ve 65 farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların itibarlarının ölçüldüğü araştırmada, katılımcıların yüzde 44,9’u Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden A101’i süpermarket kategorisinde en itibarlı marka olarak seçti.

Türkiye İtibar Endeksi araştırması, Türkiye İtibar Akademisi tarafından Bursa Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl 15 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 bölge ve 72 ilde toplam 15 bin kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre A101, süpermarket sektöründe yer alan diğer 35 marka arasından en yüksek puanı elde ederek ’Türkiye’nin En İtibarlı Markası’ olmaya hak kazandı.

Araştırmaya katılan tüketiciler, marketin büyüyen ve atılımlar yapan bir şirket olmasının; üstün hizmet ve ürün kalitesi sunmasının; yeniliklere, teknolojiye ve tasarıma önem vermesinin; sektöründe öncü olma özelliği taşımasının ve sektöründe lider konumda yer almasının, A101’i en itibarlı şirket yapan en önemli beş faktör olduğunu belirtti. Süpermarket kategorisinde itibarlı görülme oranı bakımından ilk sırada yer alan zincir market, ikinci sıradaki rakibinin yaklaşık iki buçuk katı orana sahip oldu.