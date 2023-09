AB Büyükelçisi Landrut pedal çevirerek Avrupa Hareketlilik Haftası'na dikkat çekti

TAKİP ET

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde ‘Şehrini Keşfet’ teması ve ‘Gelecek enerjini koru’ sloganıyla enerji tasarrufuna dikkat çekmek için elektrikli bisiklet sürüşü gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2023 yılında kentsel ulaşım yöntemleriyle şehrini keşfederek, şehirlerin gelecekteki enerjisini korumaya çağırdığı “Avrupa Hareketlilik Haftası” tüm hızıyla devam ediyor.

“Gelecek enerjini koru” sloganıyla Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu hizmet binasından elektrikli otobüsle hareket ederek bisikletle trafiğin olduğu bir caddede elektrikli bisikletle “Güvenli Sürüş” gerçekleştirdi. Yaklaşık 700 metre bisiklet süren Meyer-Landrut, ’Ankara için Hareketlilik Anlayışı ve Tedbir Paketlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’nın düzenleneceği otele bisikletle geldi.

“Ankara’nın elektrikli otobüs ve bisiklet çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz“

Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası’na çerçevesinde 50’den fazla ülkede 3 binden fazla belediyenin katıldım gösterdiğini belirterek, "Türkiye en fazla sayıda belediye ile katılan ülkeler arasında. Ankara da bu anlamda bizim için son derece önemli bir ortağımız. Bugün buraya gelirken önce elektrikli otobüs sonra da bisikletle seyahat ettim. Bunu yapmamın temel amacı, ulaşımda farklı araçların kullanılabilmesi ve bunların kombinasyonunun çok verimli olması. Burada yapacağımız çalıştayda amacımız, vatandaşların bu konudaki ihtiyaçları, görüşleri ve deneyimlerini dinleyerek, kent içindeki ulaşım planlarını ona göre belirlemek. Bunu daha az maliyet ve daha az karbondioksit salınımı ile gerçekleştirmek adına bu çalıştayı destekliyoruz. Ankara’nın elektrikli otobüs ve bisiklet çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Avrupa Hareketlilik Haftasını oldukça verimli geçirdiklerini ve yapılan çalıştayla birlikte birçok sorunun masaya yatırılacağını belirterek, “Avrupa komisyonu tarafından 2002 yılında başlatılan ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel konusuna dikkat çeken öncü bir farkındalık kampanyası. Bu hafta boyunca Ankara’da her yaş grubundan bu hafta boyunca her yaş grubundan hemşehrilerimizin kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Smart Ankara Projesi çerçevesinde Ankara için hareketlilik anlayışı ve tedbir önlemlerinin değerlendirilmesi teknik bir çalıştay yapılacak. Öncelikle Ankara içi temel hareketlilik sorunları belirlenerek, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirilecek. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ulaşım ve tedbir paketleri hazırlanacaktır. Yarında bisiklet kampüsünde çocuklara bisiklet eğitimi vererek Avrupa Hareketlilik Haftası’nın sonuna geleceğiz” açıklamalarında bulundu.