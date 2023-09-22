AB Büyükelçisi Landrut tarihi Haliç Tersanesi'ni ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul’da tarihi Haliç Tersanesi’ne ziyarette bulundu. Landrut, "Haliç tersanesi tarihi bir atmosfere sahip ve çok etkileyici. 500 yılı aşkın bir tersane olmasına rağmen hala işlevini koruyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde tarihi Haliç Tersanesi’ne ziyarette bulundu. Landrut’a İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan eşlik etti. Landrut, tersanedeki tarihi kuru havuzlarını, deniz taksinin inşa edildiği atölyeyi ve pompa tahliye atölyesi ile makina atölyesini gezdi.

Gezi sonrası AB Türkiye delegasyonu ile iş birlikleri kapsamında deniz ulaşımında karbonsuzlaştırma, SUMP II planı ve bisiklet paylaşım sistemleri konusunda sunum yapıldı. Toplantı sonrası AB büyükelçisi Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekmek adına elektrikli deniz taksiyle Eyüpsultan’a gitmek üzere tersaneden ayrıldı.

"Haliç tersanesi tarihi bir atmosfere sahip"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, "Haliç tersanesi tarihi bir atmosfere sahip ve çok etkileyici. 500 yılı aşkın bir tersane olmasına rağmen hala işlevini koruyor. Bakım, onarım ve üretim anlamında çok kıymetli. İstanbul’da bunu görebildiğim için çok mutluyum. Fakat tersanenin hem tarihi hem de çağdaş bir tarafı var. Modern tarafına şu anda içinde bulunduğumuz elektrikli tekneler katkı sağlıyor. Tarih boyunca farklı çağlarda bu tersane yolculuğunu yapmış ve aynı zamanda modern bir tesis olarak önemini koruyor" ifadelerini kullandı.