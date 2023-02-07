AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya çekildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya çekildi. Bu çerçevede, Avrupa Birliğinin (AB) başkenti Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Türk bayrakları yarıya indirildi.

AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor
AB'nin kalbi Türkiye için yas tutuyor