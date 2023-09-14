AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut pedal çevirerek iklim değişikliğine dikkat çekti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet sürerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Büyükelçi Landrut, belediyelerin karbondioksit emisyonunu azaltma noktasında çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayarak, bisiklet sürmek ve yürümek gibi faaliyetlerin altyapısının belediyeler tarafından hazırlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği ve ‘Arabasız Gün’ etkinliğinin de gerçekleştirileceği belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Landrut, önümüzdeki hafta Avrupa Hareketlilik Haftası’nın kutlanacağını belirterek, "AB bunu dünyada 50’den fazla ülkede kutluyor ve 3 binden fazla belediye bu sürece katılıyor. Türkiye’de gerçekten çok yüksek katılım gösteren ülkelerden biri, son yıllarda hep ön sıralarda yer aldı. Türkiye’de bu uygulamayı Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

“Bisiklet sürmek ve yürümek gibi faaliyetlerin altyapısını belediyeler vatandaşlar için hazırlayabilir”

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve bu sorunun birlik ile çözülebileceğini ifade eden Landrut, "İklim değişikliği konusunda belediyelerin atması gereken adımlardan bir tanesi de karbondioksit emisyonlarının azaltılması. Özellikle yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde karbondioksit emisyonların daha fazla salındığını biliyoruz. Belediyelerin vatandaşlar için yapması gereken altyapılar var ve bu altyapıların bizi davranışsal değişimlere götürmesi gerekiyor. Bisiklet sürmek ve yürümek gibi faaliyetlerin altyapısını belediyeler vatandaşlar için hazırlayabilir, vatandaşlar da bir tutum ve davranış değişikliği içine girerlerse bu çok önemli bir değişimi beraberinde getirecek. Hem sağlığımız hem de iklim değişikliğine katkıda bulunmak adına son derece önemli artıları olacaktır" diye konuştu.

AB’nin Türkiye’deki karbonsuzlaştırma çalışmalarına katkı verdiğini vurgulayan Landrut, İstanbul ve İzmir’de deniz trafiğinin karbonsuzlaştırılması ile ilgili bazı çalışmalarının olduğunu belirtti. Türkiye’den şuana kadar 412 belediyenin projeye katıldığını ifade eden Landrut, projeye katılan belediyelerin son derece yenilikçi projeler geliştirdiğini söyledi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuşmasının ardından iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

’Arabasız Gün’ etkinliği düzenlenecek

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında farklı bir temaya odaklanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2023 yılı teması ’Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru’ olarak belirlendi. Hafta boyunca Türkiye ve Avrupa kentlerinde düzenlenecek etkinliklerle; enerji tasarrufu, sıfır karbon emisyonlu, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekilecek. Avrupa’nın 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefi göz önünde bulundurularak, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, ’Arabasız Gün’ etkinliği başta olmak üzere, çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik birçok söyleşi, konferans, seminer ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.