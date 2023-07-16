AB ülkelerinin Türklere uyguladığı vize sorununun çözümü için Yunanistan çabası

Yunanistan’ın Midilli Adası Ticaret Odası yönetimi Ayvalık’ta önemli temaslarda bulundu.

Midilli Ticaret Odası Başkanı Evengolos Myrsinias, Başkan Vekilleri Panagiotos Tatakis ve Paraskevas Frantzeskos ile Danışmanları Konstantin Sotirakis Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi’ne yönelik nazik ziyaretlerde bulundular.

İki yaka arasındaki ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda işbirliklerini sürmesi adına görüş alışverişinde bulunulan her iki ziyarete karşılıklı dostluk mesajları damgasını vurdu.

Midilli Ticaret Odası Başkanı Myrsinias’ın öncülüğündeki heyetin ilk durağı Ayvalık Ticaret Odası’na yönelik oldu. ATO Başkanı Ali Uçar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan konuk heyet, pandemi dönemi nedeniyle uzun bir süredir gerçekleştiremediklerini vurguladıkları ziyaretlerinde, ATO’nun yeni yönetimine görevinde başarılar diledi.

Son derece samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki ticari ve kültürel turizm faaliyetlerini güçlendirebilmenin yanı sıra suyun her iki yanının işbirliği ile yapılacak çalışmalara imza atılması konusunda mutabık kalındı.

Ayvalık’ta faaliyet gösteren ve Midilli Adası’na ihracat yapan firmaların temsilcilerine 15 gün ile iki ay arasında sınırlandırılması konusu da masaya yatırıldı. Her iki yaka da ticaret yapan şirketlere verilen ticari vizelerin sürelerinin uzatılması yönünde de çalışmalar sürdürdüklerini anlatan konuk heyet, Türk ticaret erbaplarına da uzun süre verilebilmesi için konuyu AB Parlamentsu yetkilileriyle görüşmek için gündemlerine aldıklarını müjdeledi.

Yunanlı heyetin Ayvalık’taki ikinci durağı ise Ayvalık Belediyesi oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret eden Midilli Ticaret Odası Başkanı Evengolos Myrsinias öncülüğündeki konuk heyet, büyük bir misafirperverlikle karşılandı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, iki yaka arasında kurulan dostluk köprüsüne verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Başkan Evengolos Myrsinias’a, günün anlam ve önemini simgeleyen belediye bünyesinde bastırılan kültürel yayın olan kitabı takdim etti.

Son dönemlerde AB ülkelerinin Türkiye’ye getirdiği zorunlu Şengen vizelerinin de esnetilmesi için Yunan hükümetiyle yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Evengolos Myrsinias, Türk tatilciler ve kendileri için son derece önemli olan kapıda vize uygulamasının da yeniden hayata geçirilmesi için Yunanistan hükümet yetkilileriyle birlikte AB Parlamentosu’nda temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ekibinin sık sık kapı vizesi konusunu AB Parlamentosu yetkilileriyle görüştüğünü ve bu sorunun çözümlenebilmesi için mesailer harcadığını aktaran Midilli Ticaret Odası Başkanı Evengolos Myrsinias, Türklere uygulanan vize sorunun çözümlenebileceğine inandığını vurguladı.

Midilli Ticaret Odası yönetimi daha sonra da Edremit ve Burhaniye’de bir dizi temaslarda bulundu.