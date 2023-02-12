Abant Gölü tamamen buz tuttu

Bölgede zaman zaman etkili olan kar yağışının ardından Abant gölü beyaz örtüyle kaplanırken, çam ve köknar ağaçları muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden birisi olan Abant Gölü Milli Parkı, aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı tabiat parkında bulunan göl ise, gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle tamamen dondu. Manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Milli Park, tatilcilerin de ilgi odağı oluyor. Çam ve köknar ağaçları beyaz örtüyle birlikte muhteşem bir görüntüye sahip oldu.