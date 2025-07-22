Abartı egzozlu motosikletlere ceza yağdı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gece saatlerinde huzuru bozan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sonucunda, abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden kişilere ağır cezai işlem uygulandı.

Abartı egzozlu motosikletlere ceza yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gece saatlerinde huzuru bozan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sonucunda, abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden kişilere ağır cezai işlem uygulandı.

Ankara Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen ekipler, teknik değişiklikle çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve mevzuata aykırı plaka kullanan motosikletleri tespit etti. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 (abartı egzoz), 23/3-a (mevzuata aykırı plaka) ve 34/a (muayenesiz araçla trafiğe çıkmak) maddeleri kapsamında toplam 15 bin 243 TL idari para cezası kesildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ayrıca kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi. Osmaneli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, kamu düzenini bozan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.