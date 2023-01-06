ABB: 'Tam biletin 9,5 lira, öğrenci biletinin ise 4,75 lira olması gündeme alınacaktır'

Ankara Büyük Şehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, artan maliyetlerden ötürü Ankara’da ulaşımda tam biletin 9,5 lira, öğrenci biletinin 4,75 lira, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükseldiği ve bu doğrultuda maliyet yüzden 1000’den fazla arttığı belirtildi.

Doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı.

“Tam biletin 9,5 lira, öğrenci biletinin 4,75 lira, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olması gündeme alınacak”

Artan maliyetlerden dolayı ulaşımda zammın kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şu anda tam bilet 6,5 lira, öğrenci bileti 3,5 lira, öğrenci abonmanı ise aylık 90 liraydı. Bu koşullarda üzülerek belirtiyoruz ki tam biletin 9,5 lira, öğrenci biletinin 4,75 lira, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 lira olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır.

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.”