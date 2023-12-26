ABB, 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşağı Başkente kazandırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB); konforlu ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla 5 yılda 17 adet köprü ve köprülü kavşağı başkente kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde akıcı, güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, trafik probleminin kronikleştiği ve kazaların yaşandığı noktalara 5 yılda 17 adet köprü ve köprülü kavşak inşa ederek hizmete açtı. 5 yıl içerisinde tamamlanan köprü ve köprülü kavşaklar trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra zaman ve ekonomi açısından da önemli tasarruflar sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden itibaren tamamlanan projeleri sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Yavaş paylaşımında, “Masraf olmasın diye açılış töreni yapmadık ama bunları yaptık. 5 yılda 17 köprü ve köprülü kavşağı Ankara’mıza kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın önemli ana arterlerinde inşa edilen köprü ve köprülü kavşaklar, şu şekilde: “İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı (2), Mavi Göl girişi, Kayaş girişi ve Eşref Akıncı Kışlası önü, Hasköy Köprülü Kavşağı, Yenikent Köprülü Kavşağı, Eskişehir Yolu’na yapılan 3 adet köprülü kavşak, Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi (2), Başer Köprülü Kavşağı, Turan Güneş Bulvarı (2), Sincan OSB Köprülü Kavşağı.”