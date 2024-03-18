ABB Başkan Adayı Altınok, Atılım Üniversitesinde
Atılım Üniversitesinde, 'Türkiye'de Yerel İdareler Konferansı' Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Atılım Üniversitesinde, ’Türkiye’de Yerel İdareler Konferansı’ Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından ’Türkiye’de Yerel İdareler Konferansı’ düzenlendi.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimine 13 gün kaldığını hatırlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin en önemli adaylarından, en önemli favorilerinden birisi olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Beyefendiyi Atılım Üniversitesinde misafir etmenin heyecanı içerisindeyiz. Sıkışık takviminizden bizlere zaman ayırdığınız, Atılım Üniversitesine teşrifleriniz için bir kez daha değerli hazirunun önünde teşekkür ederim" dedi.
Üner, teşekkür konuşmalarının ardından Altınok’un özgeçmişini okudu. Ardından katılımcılara hitap eden Altınok, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.