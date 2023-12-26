ABB Başkanı Yavaş: 'Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyorum'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun kalbi olan Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişini 104. yıl dönümünü yayınladığı bir mesaj ile kutladı. Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

“27 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük idealine olan bağlılığın da somut bir göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Türk milleti, o günlerde Ankara’da bir araya gelerek ulusal birliğini güçlendirmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin temelini atmıştır. O günden beri bu kent sadece coğrafi bir mekan değil, aynı zamanda bağımsızlık ateşinin de yakıldığı bir kenttir.”

“Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyorum”

Yavaş, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’mız için bu önemli günde birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek başkentimizi daha aydınlık yarınlara ortak akılla, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilham veren liderliği altında ileriye taşıyacak, gösterdiğimiz milli mücadele ruhunu daima koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelemizin Büyük Önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun kalbi olan Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum.”