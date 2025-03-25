ABB Başkanı Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz dedi.

ABB Başkanı Yavaş: 'Bu benim son dönemim'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah" diye konuştu.

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İftar programından sonra İHA Muhabiri, Yavaş’a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltti. Ancak Mansur Yavaş bu soruya yanıt vermedi.