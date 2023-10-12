ABB Başkanı Yavaş, 'SözONda' programında Ankara'yı anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen “SözONda” programında Ankara’nın geçmişini ve geleceğini konuştu.

Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılı için hazırlanan “Başkentin 100 Yılında Benim Ankara’m konulu” “SözONda” programında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yavaş, Ankara’ya ilişkin hatıralarını, projeleri ile Ankara’nın dününü ve bugününü anlattı.

Yavaş, Ankara’ya dair tüm değerlere sahip çıktıklarını belirterek, “Ankara’da var olan bütün değerlerin ortaya çıkarılması lazım. Ankara’nın kendine has taşı dahil insanların bunları bilmesi lazım. Somut olmayan kültür mirasımızı kaybetmememiz lazım çünkü kaybediliyor. Ankara’yı kalesi ile Ankara’nın tarihi değerleri ile Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası değerleriyle yaşatmaya kalktığınız zaman, esnafıyla birlikte somut olmayan kültürel mirası ortaya çıktığı zaman Ankara’mızın değerlerinin ayakta kalması demektir. Kale’den başlamak üzere inşallah Ankara’nın birçok yerinde aynı değerleri yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ulus eski cazibeli günlerine dönmeye başlayacak”

Çocukluk ve gençlik hatıralarını da içtenlikle anlatan Yavaş, “Eskiden özellikle Cumhuriyet Bayramı çok iyi kutlanıyordu. Cumhuriyet Bayramı’nda ne gösteriler yapılırdı. Fener Alayı’nı heyecanla beklerdik” dedi.

Ankara’ya dair hayallerini ve Ulus’u ayağa kaldıracak projelerini de anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

“Ankara çok sosyalleşsin istiyorum. Sürekli olarak kentin merkezinde hareket olsun istiyorum. Hafızasını kaybetmiş bir insan nasılsa belleğini kaybetmiş bir şehirde aynıdır. Şunu anlatmak istiyorum: Buralar sıradan yerler değil. Bizim öncelikle geçmiş tarihimize bu Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu insanların hepsinin kafasına nakşetmek lazım yoksa Ankara, sıradan bir kent olmaktan öteye gitmez. Biz birçok şey de başkent kimliğini ön plana çıkartmaya özellikle çalışıyoruz. Ulus’un demografisinin değişmesi lazım. Bizim en fazla sahiplendiğimiz Cumhuriyet’in kurulduğu yerler. Hazırlanan projelerle Ulus Meydanı artık tam bir meydan olarak ortaya çıkacak. Ulus eski cazibeli günlerine tamamen dönmeye başlayacak. Bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi tarihi kent meydanını da ortaya çıkarmış olacağız.”

Sosyal medyayı, Ankara’da hayata geçirilen projeleri anlatmak için kullandıklarını söyleyen Yavaş, “Büyükşehir Belediye Başkanı, başkentin belediye başkanı dolayısıyla ona yakışan şekilde hareket etmesi lazım. Bizi bütün Türkiye sosyal medyadan, televizyonlardan takip ettiği için mümkün olduğu kadar hata yapmadan veya bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde davranmaya gayret ediyorum. Bu çok şükür yani herkesin ulaşabileceği bir şey değil. Çok önemli bir makam sizin o makama uygun hareket etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde hiçbir zaman oy verdi, vermedi demeden kendi hizmetlerimizi Ankara halkına duyurmak daha önemli” ifadelerine yer verdi.

Yavaş, konuşmasında tarihin yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, “Cumhuriyet’e sahip çıkma açısından değerlerimizi Ankara halkına, Ankara’da yaşayanlara mekanları ile birlikte anlatmamız lazım. Çubuk Barajı’nı yeniden hizmete açtık. Atatürk Orman Çiftliğini de yeniden biz ayağa kaldırıyoruz. Aynı toprağa ayak bastığının farkına varacak. Dolayısıyla bu şekilde milli şuuru iyice ayağa kaldırıp Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu, nasıl sahiplenmemiz gerektiğini biz insanımıza fiilen yaşatmamız gerekiyor. Yoksa bu şuuru vermediğiniz takdirde insanlar sıradan, modern herhangi bir kentte gezer gibi geziyorlar. Biz özellikle okumaya gelen öğrencilerin de nereye geldiklerini, nerede okuduklarını, hangi değerlere sahip olduğunu bu ülkenin ne kadar güçlükle kurulduğunu mutlaka ve mutlaka göstermemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda gerçekleşen programa; Büyükşehir Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Başkentli katıldı.