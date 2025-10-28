ABB Başkanı Yavaş: 'Sporcularımız dünya rekorları kırmaya devam edecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "Sporcularımız dünya rekorları kırmaya ve altın madalyalar getirmeye devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASKİ Spor Onursal Başkanı Mansur Yavaş, güreşin önemli isimlerinden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli halterci Muhammed Furkan Özbek, milli paralimpik halterci Abdullah Kayapınar, milli paralimpik atlet Aysel Önder, karakucak dünya şampiyonları Feyzullah Öztürk ve Osman Göçen, paralimpik dünya 2’ncisi atletler Fatma Damla Altın ve Ebrar Keskin, dünya 3’üncüsü milli güreşçiler Ahmet Yılmaz ve Evin Demirhan Yavuz ile bir araya geldi. Başkan Yavaş, milli sporcuları Başkanlık makamında kabul ederek tek tek sohbet ederek ASKİ Spor’un geleceği hakkında ve elde edilen başarılar hakkında bilgi aldı.

Abdullah Çakmar: "2025 yılı ABB ASKİ Spor Kulübü için başarılı bir şekilde geçti"

ASKİ Spor Kulübü’nün tüm branşlarda başarıyı hedeflediğini belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "2025 yılı ABB ASKİ Spor Kulübü için başarılı bir şekilde geçti. Alınan toplam 19 madalyanın 16’sını ASKİ Spor Kulübü aldı ve bir tarihe geçtiler. Naim Süleymanoğlu’nu biliyorsunuz efsanedir kendisi. Biz her zaman şunu söylüyorduk. Taha Akgül, Rıza Kayalp gibi rol model sporcuları yetiştireceğiz diyorduk. Ama burada Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz Naim Süleymanoğlu’nun rekorunu kırarak yapılan şampiyonada dünya şampiyonu oldu" diye konuştu.

Mansur Yavaş: "Ankara’da bol miktarda spor tesisi yaptık"

ASKİ Spor Kulübü’nün Türkiye’ye getirdiği başarılar sebebiyle sporcuları tebrik ederek konuşmasına başlayan ABB Başkanı Yavaş, "Öncelikle sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu yıl ulusalda 108 altın, 49 gümüş, 74 bronz madalya getirdiler. 2 dünya, 2 tane de Avrupa rekoru kırdılar. ASKİ sadece güreşte değil, tekvandoda, judoda, halterde de başarılarını sürdürecek. Biz de destek olmaya devam edeceğiz. Ankara’da bol miktarda spor tesisi yaptık. Birkaç tane futbol sahası ve kapalı spor salonları dahil bunların bir kısmını amatör spor kulüplerinde kullanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrediyoruz. Ayrıca Güreş Federasyonu’na da tesislerimizi veriyoruz ki başarı sürekli gelsin. Sporcularımız dünya rekorları kırmaya ve altın madalyalar getirmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa milli sporcuların yanı sıra ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da katılım sağladı.