ABB Başkanı Yavaş, Model Başkent Konferansında gençlerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Model Başkent Konferansında gençlerle bir araya geldi.

Başkent Gençlik Meclisi ve üniversiteli gençlerden oluşan 8 MUN Topluluğu’nun bir araya gelmesiyle kurulan “Model Başkent”in ilk konferansı TED Üniversitesinde düzenlendi. Konferansın açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasına iklim kriziyle birlikte kentlerde yaşanan sorunlara dikkat çekerek “Bütün dünyada başkentlerin sorunu aynı; küresel yaşanan krizler. İklim krizi şunu gösterdi; artık dünyanın her yerinde normal yağış kalmayıp hep sağanak şeklinde yağacak. Bodrum ve İstanbul örneğinde gördüğümüz gibi kuraklıklar olacak. Orman yangınları şu anda dünyanın her tarafında var. İklim krizi nedeniyle dünyamız bir felakete doğru gidiyor. Kentlerimizde sünger kentler, dirençli kentler oluşturma zorunluluğu doğdu” dedi.

“Bu etkinliğin çok başarılı olmasını istiyorum”

Bu tarz etkinliklerin yapılması gerektiğini belirten TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Bizim için gerçek imtihan yerleri bu tür etkinlikler. Klasik testler, imtihanlar bunların artık fazla bir önemi kalmadı. Bu tür etkinlikler yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu etkinlikler 8 üniversitemizin gençlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu organizasyon çok güzel bir örnek ve tüm organizasyon ekibini kutluyorum. Başkan’ım sizi gençler çok seviyorlar. Çok yakından takip ediyorlar. İyi ki geldiniz. Gün boyu sürecek olan bu etkinliğin çok başarılı olmasını istiyorum” diye konuştu.

Konferansa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, 8 MUN Topluluk temsilcileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi genç katıldı.