ABB Başkanı Yavaş'tan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak tarafından karşılandı. Yavaş ve Akşener’in görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akşener’e selamlarını getirdiklerini belirterek, "Kendisinin selam ve sevgilerini ilettim. Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda değildim çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Nezaket ziyareti gerçekleştirdim" dedi.