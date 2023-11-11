ABB Başkanı Yavaş, TÖHOB ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’nden (TÖHOB) katılımcılar ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÖHOB’un organize ettiği programda özel halk otobüsü şoförleri ile buluştu. Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Benim en büyük projem Ankara halkını zengin etmek, mağdur sahip çıkmak. Bundan daha büyük bir proje yoktur. Belediyecilik bu demektir. İnsanların unutamadığı bir şey vardır. İhtiyacı olduğu zaman yanında kim varsa onu unutmaz. Belediyecilik budur. Zorda kim varsa yanında olmaktır. Önemli bir projemizi gerekirse erteleriz am esnafımıza, vatandaşımıza her zaman

sahip çıkacağız” dedi.

“Verdiği sözleri tutan, söylediklerini yapan, icraatıyla da bunu gösteren biri olarak 31 Mart seçimlerine giriyoruz”

Çalışmalarını her daim sürdüreceklerini ifade eden Yavaş, “Ankara’da yaşayan herkesi hemşehrimiz olarak görüyoruz. Her bir ferdine de acaba nasıl yardımcı olabiliriz diye uğraşıyoruz. Belediyenin genel hizmetlerinde çok şükür bugüne kadar hiçbir aksama olmadı. Verdiği sözleri tutan, söylediklerini yapan, icraatıyla da bunu gösteren biri olarak 31 Mart seçimlerine giriyoruz. Yarın halkımızın karşısına çıktığımızda anlımız açık bir şekilde onların arasında gezeceğiz. Benim döneminde yanlış yapan kim olduğu fark etmeksizin cezasını çeker” diye konuştu.