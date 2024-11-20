ABB Başkanı Yavaş ve TBB Başkanı İmamoğlu bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

ABB Başkanı Yavaş ve TBB Başkanı İmamoğlu bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yavaş, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık” ifadelerini kullandı.

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