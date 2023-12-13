ABB, başkent sokaklarını yerli üretim çiçeklerle süslüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ANFA Genel Müdürlüğü, Beypazarı ilçesinde kurulan 2 dev serada yetiştirilen çiçeklerle başkent sokaklarını süslüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yerli üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde kent ekonomisi canlanıyor. Yavaş’ın 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte ithal bitki devri sona ererken istihdama katkı sağlamak için yerli üreticilerden satın aldığı fideleri geliştiren, köyde yaşayan kadınlarla birlikte yeni bitki yetiştiren ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü, Beypazarı’na kurulan 2 dev serada da kendi bitkisini yetiştiriyor.

Kent ekonomisine katkı sağlamak, Ankaralı üreticileri üretime teşvik etmek için birçok kırsal destek uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Sözleşmeli Üreticilik Modeli’yle Ankaralı çiçek üreticilerine destek oluyor. ANFA Genel Müdürlüğü şimdiye kadar sözleme imzaladığı 82 çiçek üreticisinden aldığı 9 milyon 742 bin 400 top kadife ve menekşeyle başkenti süsledi.

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından ‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ kapsamında da kırsal kesimde yaşayan kadınlara geri alım garantili ücretsiz fide ve tohum veriliyor. Projeden yararlanan kadınlara gübre desteği de verilirken fidelerin haftalık bakımları ANFA tarafından yapılıyor. Yetiştirilen bitkileri piyasa değerinin altında satın alan ANFA, tasarruf sağlıyor.

‘Köyde Yaşayan Kadınları Destekleme Projesi’ ile 231 kadına 1 milyon 178 bin çiçek fidesi verildiğini belirten Beypazarı seralarından sorumlu Ziraat Mühendisi İlayda Duran, şöyle konuştu:

“2019’dan önce Ankara kendi çiçeğini çevre illerden alıyordu. Beypazarı sera kurulumundan itibaren 2 yıldır kendi çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz. Köyde yaşayan kadınlar öncelikle bizimle iletişime geçiyor. Kadınlarımıza fidelerimizi veriyoruz. Onlar çiçeklerini yetiştiriyor. 45 günlük süreç içerisinde gübreleme, bakım, ilaçlama gibi yetiştirme aşamalarında üretici kadınlara destek veriyoruz. Süreç sonunda aldığımız bitkileri götürüp peyzaj alanlarına dikiyoruz. Bu proje kapsamında kadınlardan fide, gübre desteği için hiçbir ücret almıyoruz. Bu şekilde de köyde yaşayan kadınlara istihdam sağlıyoruz.”