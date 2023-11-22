ABB, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BelPa Cafe ve Restoran, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı’nda başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin kentin kalabalığından uzaklaşarak doğa ile iç içe huzurlu vakit geçireceği ortamlar sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPa’nın Çubuk Karagöl Tabiat Parkı’nda bulunan tesisi, zengin kahvaltı ve yemek menüsü ile her kesime hitap ediyor. Vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiği mekân, yaz ayları kadar kış aylarında da yoğun ilgi görüyor.

Karagöl Milli Parkı’nda eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden olan BelPa Cafe ve Restoran, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet veriyor. Başkentlilere, kahvaltı çeşitlerinden ızgara çeşitlerine, sıcak-soğuk içeceklerden tatlı çeşitlerine, gözlemelerden ara yemek ve dürümlere kadar pek çok seçenek bir arada sunuluyor.

Kış aylarında vatandaşların sıcak bir ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlemeler yaptıklarını söyleyen BelPa Cafe ve Restoran Karagöl Şube Müdürü Batuhan Nartar, tesis hakkında şunları kaydetti:

“Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde, 2022 yılında Karagöl Tabiat Parkı içerisine BelPa Cafe şubemizi açtık. Sosyal tesisimizde tüm vatandaşlarımız uygun fiyatlarıyla kahvaltı ve yemek yeme fırsatı buluyor. Mutfağımızda yerli üreticilerden satın aldığımız ürünleri kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun istek ve talepleri üzerine kış mevsimde de ısıtma sistemi ile sağladığımız bu sıcak ortamda 100 oturum kapasitesi ile hizmet vermeyi planlıyoruz. Eşsiz doğası ve manzarasıyla tesisimize tüm Ankaralıları bekliyoruz.”