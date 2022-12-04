ABB'den 'Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik' konferansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” isimli konferansa ev sahipliği yaptı. AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşen konferansta, alanında uzman akademisyenler konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ın moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” isimli konferans gerçekleşti.

Çok sayıda üniversiteli gencin de katıldığı konferans çerçevesinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi İzzet Özgenç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Akif Okur ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yunus Koç konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Bu programlara devam edeceğiz”

Konferansın moderatörlüğünü yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, programla ilgili şöyle konuştu:

“Bugün ‘Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik’ konusunu tartışacağız. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 3 akademisyen hocamız katılım sağladılar. Aile Yaşam Merkezleri ve üniversiteli gençlerle Türk dünyasını tartışacağız. ABB olarak bundan sonra bu tarz bilimsel aktivitelere de ağırlık vereceğiz. Gündemin önemi ile ilgili akademisyenleri davet ederek üniversite öğrencilerinin katılımıyla da bu programlara devam edeceğiz.”

Konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından düzenlenen plaket takdimi ile sona erdi.