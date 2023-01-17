ABB'den çiftçiye mazot desteği

Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ ile örnek çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yerli üreticilere yönelik başlattığı mazot ve sıvı gübre desteği için başvurular devam ediyor.

Başkentte kırsal kalkınma hamlesi başlatan ABB, artan mazot fiyatları nedeniyle yerli üreticilere ekonomik yönden destek olmak amacıyla 2023 yılında da çiftçilere mazot ve sıvı gübre, balıkçılara ise mazot desteğinde bulunuyor.

Yerli üretime teşvik etmek amacıyla ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ internet sitesi üzerinden devam eden mazot desteği başvuruları, Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ve traktör ruhsatı olan çiftçiler için 29 Ocak, Su Ürünleri Kooperatiflerine üyelik belgesi ve balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi olan balıkçılar için ise 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.